Des manifestations pluvio-orageuses sur le littoral, le sud et le sud-est

Des manifestations pluvio-orageuses sont prévues sur le littoral et la partie sud et sud-est (Kédougou, Tambacounda et probablement Bakel), entre cette soirée et samedi matin, annonce l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM).





Dans sa prévision pour les prochaines 24 heures, l'agence signale qu'il y a des "risques de débordements sur le centre-sud du pays".





Elle ajoute que samedi après-midi, "un système pluvio-orageux en provenance du Mali et du Sud de la Mauritanie pourrait traverser le pays en occasionnant, par endroits, des pluies d'intensités variables".





La chaleur sera légèrement sensible sur le territoire avec des maximas de température qui évolueront entre 29°C à Dakar et 34°C à Podor.