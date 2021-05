Des pailles en carton, pour protéger l’environnement

Le 08 janvier 2020, l’Etat du Sénégal a adopté la loi n°2020-04 relative à la prévention et à la réduction de l'incidence sur l'environnement des produits plastiques.





Cette loi interdit les produits plastiques à usage unique comme les gobelets, couvercles, pailles et tous sachets destinés à être utilisés pour conditionner l'eau ou toute autre boisson. Cette décision inédite et courageuse marque un tournant décisif dans la préservation de l’environnement qui est une problématique plus qu’actuelle qui nous interpelle tous.





Le Groupe Kirène qui s’est toujours engagé dans une démarche écoresponsable en plaçant la préservation de l’environnement au cœur de ses valeurs, s’est naturellement inscrit dans un respect strict de cette loi depuis sa mise en vigueur le 20 avril 2020, en arrêtant la commercialisation de pailles en plastique sur ses berlingots de lait blanc Candia et de lait aromatisé Candy Up.





L’alternative qui a été trouvée est de les remplacer par des pailles en carton plus écologiques.

Cette innovation s’inscrit en parfait accord avec la raison d’être du Groupe Kirène qui est de s’engager pour le vivre-mieux des sénégalais avec des produits sains qui préservent la nature.





Avec les nouvelles pailles en carton des berlingots Candia, continuons à savourer le bon goût du lait tout en protégeant notre environnement.