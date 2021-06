Des Pics de 39 à 40°C annoncés dans le nord et le centre

Meteo, de la Chaleur et du Soleil

La canicule se maintiendra à l’intérieur du pays avec des pics de températures variant entre 39 et 44°C sur le nord et le centre, indique l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

’’La sensation de chaleur persistera à l’intérieur du pays, particulièrement dans les régions Nord et Centre où les pics de températures varieront entre 39 et 44°C’’, annonce-t-elle dans une prévision à courte échéance, à compter de mardi minuit.

Le ciel sera ensoleillé à passagèrement nuageux sur la majeure partie du territoire, notamment sur les zones centre et nord au cours des prochaines 24 heures.

En revanche, ’’un ciel nuageux avec des risques de pluies faibles prédominera sur les localités sud-est.’’

’’Les visibilités seront généralement bonnes’’, assure l’ANACIM, signalant que ’’les vents, d’intensité faible à modérée, seront de secteur ouest sur l’ensemble du territoire.’’