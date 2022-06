Désaccord entre les syndicats d’enseignants et l’Etat : Saourou Séne range la fiscalisation de Abdoulaye Daouda Diallo au frigo et obtient gain de cause

L' année scolaire 2022 a été une année très mouvementée. En effet, face au refus du gouvernement de matérialiser les accords, les syndicats d’enseignants ont décidé de passer à la vitesse supérieure pour exiger le respect des engagements, à savoir la revalorisation de leurs salaires. Ainsi, l’école publique sénégalaise, a connu des perturbations répétitives de janvier à mai avec des mouvements d'humeur qui ont paralysé les enseignements partout dans le pays.





En outre au regard des tentions, l'Etat promet une nouvelle fois, de respecter ses engagements pour sauver l'année scolaire en déboursant une somme de 90 milliards de FCFA. Malgré tous ces efforts consentis, les promesses non tenues viennent encore remettre en cause la confiance entre le gouvernement et les enseignants, installant un rapport de méfiance.





Après une très longue attente, Saourou Séne et ses alliés, très déterminés, ont déterré la hache de guerre pour la matérialisation immédiate des accords. C'est ainsi que le ministre du budget et des finances a annoncé que l'augmentation de salaires des enseignants va avoir lieu à la fin du moi de Mai 2022,en délégant la société civile et les autres parties prenantes pour garantir des accords signés entre le gouvernement et les enseignants.





Dans l'espoir, de voir une augmentation annoncée sur leurs salaires, les enseignants ont décidé de reprendre le chemin de l'école. Cependant, le communiqué de Abdoulaye Daouda Diallo, va encore replonger les enseignants sous une colère noire, car ce qui a été conclu lors de la rencontre sur le montant net à percevoir, ne figurera malheureusement pas sur leur bulletin de salaire à cause de la fiscalisation des indemnités, exceptée de l'indemnité de logement, annoncée par les services du ministère des finances. Chose que les enseignants ne s'attendaient pas.





Très déçus par le gouvernement qui leur a roulé dans la farine, ils montent au créneau et continuent leurs plans d'actions en adoptant comme slogan "seule la lutte libère".





Face à leur détermination à obtenir gain de cause, au prix de boycotter toutes les épreuves prévues au courant de l'année, notamment les épreuves d'Education Physiques Sportives ,l'Etat, conscient que les syndicats d'enseignants ne sont pas prêts à céder, a rappelé à l'ordre, ce mercredi 01 juin 2022,en conseil des ministres, les autorités concernées la nécessité de se conformer à ce qui a été retenu par toutes les parties et d'assurer la matérialisation consensuelle des accords conclus avec les syndicats d'enseignants. Face aux exigences du chef de l'Etat, Abdoulaye Daouda Diallo et ses collègues du gouvernement n’auront d'autres choix que de suivre les instructions du chef de l'Etat. Et voilà, ils sont obligés de faire marche-arrière face à Saourou Séne et ses collègues déterminés à obtenir gain de cause.