Désenclavement de Fatick : Le pont de Simal verra bientôt le jour (Mansour Faye)

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement poursuit sa visite de chantiers de travaux routiers dans la région de Fatick. Après Fambine et Diohine, Mansour Faye s’est rendu à Simal où il a annoncé le démarrage très prochain des travaux du pont, dont des études techniques sont réalisées en vue de déterminer le coût estimatif du projet.





Un pont de 3 300 m de long et une chaussée de 2 voies





Ici, il est prévu la réalisation d’un pont qui va relier Simal à Fimela. D’une longueur totale de 3 300 mètres, ce pont sera réalisé dans le cadre du Programme spécial de désenclavement. Avec 50 m de longueur, d’une chaussée de 2 voies de 3,6 mètres de largeur chacune et un trottoir de 1,5 mètre de part et d’autre, cet ouvrage vise à faciliter la circulation des personnes et des biens ; développer de l’agriculture et de la pêche avec la facilitation de l’écoulement des produits.





Objectif : « améliorer la mobilité, la sécurité et accroître les échanges »





Selon le ministre Mansour Faye, ce pont va permettre, sans nul doute, d’améliorer la mobilité, la sécurité et le confort des usagers et donc, accroître les échanges. Ce qui va booster le développement de cette zone à fort potentiel économique et touristique. L’Agence des Travaux et de Gestion des Routes du Sénégal (Ageroute) est le maître d’ouvrage.





A rappeler que l’Ageroute est chargée de la mise en œuvre de tous les travaux de construction, de réhabilitation et d’entretien de routes, ponts, et autres ouvrages d’art ainsi que de la gestion du réseau routier classé.