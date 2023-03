Désenclavement de Sédhiou : Les travaux de construction de la Rive gauche du Pakao lancés

Macky Sall est plus que jamais déterminé à désenclaver la région naturelle de la Casamance, notamment celle administrative de Sédhiou. En effet, après l’inauguration du pont Famara Ibrahima Sagna de Marsassoum, le Chef de l’Etat a lancé les travaux de construction de la rive gauche du Pakao, à Goudomp. Ici, le Président Sall a également procédé à la pose de la première pierre des travaux du Programme de modernisation des villes (Promovilles) dans la commune de Goudomp ainsi que les travaux de construction de la maison de la jeunesse et de la citoyenneté du département de Goudomp. La cérémonie officielle de ces différents chantiers a eu lieu ce jeudi 2 mars 2023, en présence, notamment du Premier ministre, Amadou Ba, du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, et du Directeur général de l’Agence des Travaux et de Gestion des Routes du Sénégal (Ageroute Sénégal), Ibrahima Ndiaye.





« Après l’inauguration du pont de Marsassoum mardi dernier, et la programmation du lancement prochain des travaux du pont de Témento-Bambali dénommé « Pont Balla Moussa Daffé », le temps de l’action continue pour la région de Sédhiou, ici à Goudomp. Le temps de l’action continue pour la région de Sédhiou, parce que les travaux de la première phase de la Boucle du Boudier, sur l’axe Sédhiou-Kamoya-Marsassoum, y compris les pistes de désenclavement et les voiries à l’intérieur des villes de Sédhiou, Marsassoum et des autres cités, sont totalement achevés. Le temps de l’action pour la région de Sédhiou continue, parce que nous sommes venus lancer d’autres chantiers emblématiques, sur la rive gauche du Pakao », a laissé entendre le Président Macky Sall, après avoir lancé les travaux.





Il ajoute : « Ainsi, avec la réalisation du pont de Marsassoum et l’exécution prochaine des projets que nous lançons aujourd’hui, en plus du Domaine agricole communautaire de SEFA. C’est toute la région de Sédhiou qui va entrer dans une nouvelle ère de progrès. Sédhiou va faire peau neuve et changer de visage ; Sédhiou sera plus belle ; Sédhiou sera plus accessible ; et Sédhiou sera plus prospère avec la mise en valeur de son riche potentiel naturel, économique, culturel et touristique. Voilà ce que nous faisons quand je parle du temps de l’action et non de la parole ».





La Rive gauche du Pakao : un important programme infrastructurel de désenclavement





Dans le souci d’assurer une plus grande disponibilité des infrastructures et un meilleur accès aux zones de production, marchés et services essentiels de base, le gouvernement du Sénégal a mis en place le Programme spéciale de désenclavement (PSD) en vue d’améliorer l’indice d’accessibilité en milieu rural qui reste très faible dans le pays et qui constitue un frein à la croissance. C’est dans ce cadre qu’un important programme infrastructurel a été conçu pour désenclaver complètement la Rive gauche du Pakao, située dans la région de Sédhiou, au Sud du Sénégal.





Trois axes routiers d’un linéaire total de 67 km





Il s’agit ici, de l’aménagement des axes routiers de Sandiniérie-Karantaba-Diéring-Maka-Kolibantang-Saré Halal-Saré Yoba (CFN6) d’un linéaire de 54 kilomètres ; Maka-Diop Kounda (CFN12) d’un linéaire de 3,5 kilomètres ; et enfin, Kolibantang-Saré Tening (CFN6) long de 9,5 kilomètres. D’une longueur totale de 67 kilomètres, ces trois axes routiers seront réalisés avec 7,2 mètres de largeur, 2 x 1,50 mètre de largeur d’accotement, 20 centimètres de couche de base (latérite-ciment), 20 centimètres de couche de fondation (latérite) et une de revêtement.





Un investissement de plus de 12 milliards





Le projet, d’un coût total de 12 milliards 500 millions de francs Cfa, est financé par l’Etat du Sénégal, le Fonds d’entretien routier autonome (FERA), le MUFG et l’UK Export Finance (UKEF), dans le cadre du Programme spécial de désenclavement (PSD). Pour l’exécution du projet, l’Agence des Travaux et de Gestion des Routes du Sénégal (Ageroute Sénégal), en tant que bras technique du Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement et maître d’ouvrage, a confié les travaux à l’entreprise H. Safiédine pour un délai de 22 mois.





A ce titre, le Chef de l’Etat a engagé les entreprises chargées respectivement de l’exécution des travaux de la Boucle du Boudier Sud et ceux de la Rive gauche du Pakao, à veiller au respect des délais contractuels et à la qualité des travaux, avec fast track pour la livraison à temps. Il a également tenu à féliciter chaleureusement le ministre Mansour Faye et le Directeur général de l’Ageroute, Ibrahima Ndiaye, et son équipe pour le montage du projet.





Un important projet aux avantages multiples





L’aménagement de ces routes, selon l’Ageroute, permettra entre autres, de faciliter l’accès aux services et équipements sociaux ; d’améliorer l’état du réseau routier afin d’accroître la compétitivité des zones concernées par le projet ; de développer les courants d’échanges avec les pays limitrophes ; d’améliorer les conditions de trafic et de sécurité des zones traversées ; de réduire les coûts de transport ; d’assurer une meilleure intégration des villages situés dans les zones rurales concernées par le projet ; et enfin, d’améliorer le cadre de vie des populations et participer à la réduction de la pauvreté.