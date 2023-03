[Photos - Vidéo] Désenclavement de Sédhiou : Marsassoum étrenne son pont

C’est officiel ! Marsassoum étrenne son pont. Baptisé Famara Ibrahima Sagna, l’ouvrage a été inauguré ce mardi 28 février 2023, par le Chef de l’Etat, Macky Sall, en présence du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, du Directeur général de l’Agence des Travaux et de Gestion des Routes du Sénégal (Ageroute Sénégal), Ibrahima Ndiaye, des autorités administratives et territoriales de Sédhiou, entre autres.