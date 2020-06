[Photos] Désenclavement du Fouladou/Pakao : 5 communes voisines construisent le "pont de l'émergence locale"

Les communes de Samécanta, Dianah Bah, Dianah Malary et de Kolibantang situées dans le département de Sédhiou mènent l'essentiel de leurs activités économiques au marché hebdomadaire de Saré Yoba situé dans le département de Kolda, précisément sur la Nationale N°6. Pour y accéder par voie terrestre, il faut emprunter l'axe Sédhiou/Kolda puis Kolda/Ziguinchor soient 80 kilomètres. Or, par vol d'oiseau, le marché est à 15 kilomètres des localités précitées.





Pour contourner cette difficulté qui freine l'économie locale, les quatre communes voisines du département de Sédhiou, de concert avec celles de Saré Yoba ont érigé un pont sur la vallée qui sépare les deux départements.





En effet, en période d'hivernage, l'économie de la localité est quasi morte. Les éleveurs ne peuvent plus faire traverser leur bétail, les commerçants ne peuvent plus s'y rendre en charrettes encore moins à pied. Aussi, les populations de ces cinq communes ont-elles uni leurs forces et leurs moyens pour construire ce qu'elles appellent ‘'le pont de l'émergence locale du Fouladou-Pakao".





Long de 60 mètres, il est construit à hauteur du village de Saré Mory avec du matériau local fait de planches et de piquets d'arbres morts. Il permettra une vraie osmose sociale et commerciale entre les populations du Diega (Zone du Saré Yoba) dans le Fouladou et celle du Kandio Kamoko (partie nord-est de Sédhiou) dans le Pakao.