Désencombrement : La zone industrielle de Bel-air et Colobane débarrassée de ses épaves

Dans le cadre de la poursuite des opérations de désencombrement des artères de Dakar, les équipes du ministère de l’Hygiène publique, de l’habitat et du cadre de vie étaient à la zone industrielle de Colobane et de Bel-Air pour une opération de désencombrement des zones industrielles et logistiques.







Selon Oumar Ba, directeur général du cadre de vie et de l’hygiène publique, c’est une opération de type nouveau. « Nous sommes sur une zone industrielle et logistique avec un gros problème d’encombrement. Dans le contexte de lutte contre la Covid-19, il est prévu au niveau gouvernemental d’avoir un grand projet de relance économique. Et il fallait aider ces entreprises là à mieux exercer leur travail », explique Omar Ba.





Le directeur du cadre de vie a également souligné que « Très souvent nos opérations se passaient sur des axes majeures où sur des sites relativement exposés. Là, nous sommes sur un site très encombré et surtout relativement étroit. Donc il fallait élargir les voies pour permettre aux gros porteurs d’aller très rapidement. »





Aujourd’hui, poursuit M. Ba, les hommes de Abdou Karim Fofana ont principalement travaillé sur les épaves, demain (ce vendredi) il y aura l’enlèvement des baraquements et des constructions illégales. Dans un troisième temps, ajoute-t-il, un travail de nettoyage sera fait.





Pour finir, il rappelle qu’ « Il y’a quelques années, il y a eu l’accident de la Sonacos. Et de manière préventive, nous allons essayer de prévenir ces genre de catastrophe. Et pour ce faire, on a mobilisé de gros moyens. »