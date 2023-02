Désertification et changements climatiques : 400 plants d’anacardiers et de ‘’khaya’’ reboisés dans des écoles élémentaires

Ce sont 400 plants d’anacardiers, manguiers et de ‘’khaya senegalensis’’ (caïlcédrat) qui ont été reboisés dans des établissements élémentaires de Pakour, Paroumba, Ouassadou, Diaobé-Kabendou, Kounkané, Kandia, Kandiaye, Saré Coly Sallé et Sinthiang Koundara, dans le département de Vélingara, et Néttéboulou, Missirah, Dialacoto, dans le département de Tambacounda par le GIE Agrobaydaré, ce weekend.





Cette opération de reboisement, soutenue par les autorités administratives, les élus et la communauté éducative, entre dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie des populations, de la lutte contre la désertification et les changements climatiques dans ces zones. Mais également sensibiliser les élèves sur l’importance des arbres dans le maintien de la vie.





Occasion saisie par Mahamadou Tidiane Diallo, Coordonnateur du GIE Agrobaydaré dans la zone Sud-Est, de se prononcer sur l’importance de cette journée. «Nous effectuons cette opération pour l’amélioration des conditions de vie des populations qui est née du constat que les stratégies basées sur la disponibilité, l’accessibilité et l’utilisation des aliments nutritifs tirés des plantes fruitières nécessitent un accompagnement à travers des actions de communication et de sensibilisation pour un changement de comportement. La mangue, selon les nutritionnistes, contient des vitamines très riches pour la santé humaine en général et surtout pour celle des enfants en particulier, dans le cadre de leur bonne croissance. Fort de ce constat, le GIE Agrobaydaré Sénégal, opérateur de la composante 3 du projet Tiers Sud Baydaré et l’Unité de gestion du projet comptent, dans une démarche inclusive, contribuer à l’amélioration de la nutrition des populations des zones d’intervention dudit projet, à l’amélioration de la productivité agricole et de la sécurité alimentaire mise en œuvre dans le Tiers Sud du Sénégal sous le lead de la Sodagri. Dans ce sens, nous plantons 400 pieds d’anacardiers, de manguiers et de ‘khaya’», précise-t-il.





Selon M. Diallo, «toutes les activités prises en compte dans cette démarche communicationnelle seront conduites essentiellement à travers des outils appropriés, permettant de toucher le maximum d’écoles dans la zone d’intervention du projet Tiers Sud Baydaré pour pallier la désertification et le changement climatique dans ces zones».