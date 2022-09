Dessalement de l’eau de mer : une deuxième usine entre Diamniadio et le Lac Rose

La SONES et la société saoudienne Acwa Power ont signé, lundi dernier au Palais, un mémorandum d’entente pour la construction et l’exploitation d’une usine de dessalement de l’eau de mer. D’après un communiqué de la SONES, repris par Le Soleil, l’infrastructure sera implantée sur la Grande Côte, entre Diamniadio et le Lac Rose.



L’usine aura une capacité de production de 300 000 m3/jour, qui peut monter à 400 000 m3/jour. Elle permettra une meilleure prise en charge de la demande en eau dans le triangle Dakar-Mbour-Thiès, qui concentre 6 millions d’habitants, soit 35% de la population sénégalaise.



Cette usine sera la deuxième du genre. La première est en cours de construction aux Mamelles.