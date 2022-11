Destruction de récoltes: Le Procureur de Mbacké envoie 4 bergers en prison

Pour éviter que le drame qui s'est produit récemment dans la commune de Nghaye, où un berger avait tué un cultivateur, le procureur de Mbacké semble prendre le taureau par les cornes.







Décidé à mettre fin au conflit entre bergers et cultivateurs, le maître des poursuites S.O.Diallo, a placé, hier, sous mandat de dépôt quatre individus pour dévastation de récoltes, selon des sources de Seneweb. Ils dorment actuellement à la prison de Mbacké, en attendant leur procès prévu le jeudi 24 novembre prochain.





En effet, ces bergers avaient laissé paître leur troupeau dans des champs occasionnant des dégâts. Mais cet acte provocateur ne sera pas impuni. Et pour cause, Mamadou Sow, Ablaye Ba, Djibril Sow et Sélou Ka ont été arrêtés par la gendarmerie sur instruction du procureur.