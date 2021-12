Destructions des panneaux publicitaires : Les professionnels de la régie reviennent à la charge

L’association professionnelle des régies publicitaires du Sénégal revient à la charge après la destruction des panneaux publicitaires dans certains endroits par la Descos. « En détruisant des panneaux publicitaires dans les artères de la ville, ce sont des années de dure labeur qui sont réduites à néant. Ce gouvernement ne protège plus les petites et moyennes entreprises. Ce gouvernement ne se soucie plus du rayonnement de son secteur privé », note l’entité dans un communiqué rendu public..



Elle ajoute que la destruction des panneaux publicitaires par la DSCOS traduit l’échec d’un Etat ou d’un semblant de gouvernement à trouver des solutions à des problèmes identifiés. « Ces PME devraient être assistées au lieu d’être combattues. La raison ? « Des entreprises sénégalaises, créées par des Sénégalais, qui emploient des Sénégalais, qui cotisent à la caisse de sécurité sociale et à l’Ipres, qui paient normalement leurs impôts à l’Etat et s’acquittent des taxes municipales aux maires pour contribuer à la bonne marche de notre économie, mais combattues au lieu d'être assistées », lit-on dans les colonnes du texte.



Dans la même dynamique, l’association dénonce une destruction sélective. Et de notifier que des panneaux appartenant à des protégés de l’Etat sont debout.