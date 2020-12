Détection de plusieurs cas de Covid-19 : L’assemblée nationale se barricade

Assemblée Nationale

Suite au décès lié à la Covid-19 du député Marie Louise Diouf et la détection de plusieurs cas dont Mamadou Lamine Diallo, l’assemblée nationale se barricade. En plus de la tenue des plénières à huis clos, plusieurs autres mesures préventives ont été prises pour faire face à l’urgence.





« La deuxième vague de la pandémie de la Covid-19 a amené les pouvoirs publics à prendre un certain nombre de mesures, pour endiguer la contamination qui est en train de connaître une courbe ascendante. L’Assemblée nationale, pour sa part, a pris des mesures préventives, tout en faisant face à l’urgence », a indiqué la direction de la communication de l’assemblée dans un communiqué de presse.





« La regrettée Député, l’Honorable Madame Marie Louise Diouf, paix à son âme, est le premier cas de décès à l’Assemblée nationale lié à la Covid-19. Naturellement, cet événement douloureux a entraîné des mesures conservatoires, comme par le passé, pour le suivi des Députés et des agents administratifs ainsi que le strict respect des recommandations relevant de l’esprit des gestes barrières », informe-t-on.