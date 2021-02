Détention de chanvre indien et d'armes blanches : 03 individus dont un Gambien interpellés à Diourbel

Une patrouille du commissariat central de Diourbel a surpris 03 présumés délinquants en train de fumer du chanvre indien. Le trio était devant un bâtiment inachevé dans la nuit du 15 février dernier au quartier Sessène.Mais l'un des présumés malfaiteurs a brandi un couteau lors de leur arrestation, selon des informations de Seneweb. Maîtrisés par les éléments de la brigade de recherches, qui ont saisi par devers eux, 03 cornets de chanvre indien, une bouteille de colle, un couteau et une machette.Embarqués dans les locaux de la police par les hommes du commissaire Mor Ngom, le ressortissant gambien, O.S (32 ans) et les Sénégalais,Y.B (39 ans) et D.P ont été placés en garde-à-vue.Entendus respectivement par les enquêteurs, le trio est passé aux aveux. Ils ont été déférés au parquet de Diourbel pour association de malfaiteurs, détention de chanvre indien et détention d'armes blanches.