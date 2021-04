Détention et trafic de drogue : Une bande de dealers tombe à Cambérène

Le commissariat des Parcelles Assainies a déféré au parquet une bande de trois (3) personnes pour détention, trafic et usage de collectif de chanvre indien. Selon L’AS qui vend la mèche, il s’agit de B. D., A. N. et de P. N. qui croupissent en prison. Les mis en cause sont tombés dans les filets de la police des Parcelles Assainies qui ont reçu une information anonyme faisant état d’un vaste trafic de chanvre indien à Cambérène.Sans tarder, les policiers se sont déportés sur les lieux où ils ont surpris les trois individus en train de griller tranquillement leurs joints. Une fouille minutieuse des lieux a permis de découvrir un kilogramme de chanvre indien. Poursuivant les recherches, les éléments du commissaire Thierno Diop ont retrouvé encore 250 grammes de chanvre indien dissimulés dans un sac de foin à l’intérieur d’un enclos de moutons.La fouille de la chambre de B. D. a permis aux limiers de découvrir huit (8) joints et 26 enveloppes servant à confectionner des paquets de chanvre indien. Suffisant pour que la bande soit conduite au commissariat pour les besoins de l’enquête. Interrogés, les mis en cause ont reconnu être des consommateurs tout en niant les faits de trafic. Placés en garde à vue, ils ont été déférés pour détention, trafic et usage collectif de chanvre indien.