Détention et usage de drogue : Le frère de Aziz Ndiaye en prison

Alioune Badara Ndiaye, petit frère du promoteur de lutte Aziz Ndiaye, croupit en prison.Selon L'Observateur, il a été arrêté et déféré, hier, avec son ami Habib Faye sur qui il a été retrouvé des psychotropes au moment de leur arrestation.Les mis en cause seront jugés, demain jeudi, en flagrants délits, pour détention et usage de drogue.