Détentions provisoires : les mesures envisagées pour désengorger les prisons

Le Sénégal compte 13 185 détenus. Ces derniers sont incarcérés dans 37 établissements pénitentiaires. Un peu plus de la moitié de ces effectifs (53,82%) concerne les détentions provisoires.



Ces chiffres sont dévoilés par le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, dans un entretien avec Le Soleil. Au cours de cet entretien, le garde des Sceaux a révélé que des mesures seront prises pour décongestionner les prisons. Celles-ci, signale-t-il, s’ajouteront aux «mécanismes déjà prévus par la loi et dont la mise en œuvre peut beaucoup contribuer à dégarnir les prisons».



Parmi les mesures annoncées par le ministre de la Justice, il y a, notamment, la réduction des délais de traitement des demandes de mise en liberté provisoire, la possibilité de fournir un immeuble en caution, la fin de la détention provisoire en matière correctionnelle, la limitation à deux ans de la détention criminelle, le passage de trente à quinze jours du délai d’enrôlement des affaires en matière correctionnelle et la possibilité pour le juge d’instruction de passer outre en cas de retard du réquisitoire définitif du procureur de la République.