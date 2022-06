Déthié Fall condamné en sursis, Mame Diarra Fam libre!

Après plus de trois heures de plaidoirie durant lesquelles, une vingtaine d'avocats se sont succédé et près de deux heures d'attente du délibéré, le juge a décidé de condamner à prononcer la sentence suivante. À ce propos, Déthié Fall qui a reconnu avoir été l'auteur de la manifestation organisé a été condamné à 6 mois sursis avec une amende de 100 mille francs pour le délit de participation à l'organisation d'une manifestation non autorisée.

Le juge a prononcé la relaxe pour participation à un attroupement non autorisé et interdit. Tous les autres prévenus ont été relaxés.

Ceci après une journée très longue au tribunal de Dakar où s'est tenu le procès. A tout ce beau monde, à quelques exceptions près, il était reproché les délits de participation à une manifestation interdite, attroupement armé et fait des actions diverses ayant conduit à des violences physiques et à la dégradation de biens.