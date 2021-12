Déthié Fall (Prp) : «Lamine Diack, un grand ambassadeur du sport et du Sénégal»

«Athlète de haut rang, de la présidence de Jaraaf à la présidence de l'IAAF, en passant par les stations de maire de Dakar, député, vice-président à l'Assemblée nationale, Lamine Diack fut un grand ambassadeur du sport et du Sénégal».



Ces propos sont du président du Parti républicain pour le progrès (Prp), suite au rappel à Dieu de ce dernier décédé à l’âge de 88 ans.



Ainsi, dira Déthié Fall, «je présente mes sincères condoléances à sa famille, aux staff et supporters du Jaraaf, à la communauté sportive et à toute la Nation sénégalaise».