Déthié Fall réagit au décès des "braves soldats de l'information "

Les réactions se multiplient après le décès, dans un accident de la route, ce lundi à Kédougou, de trois reporters du groupe Leral. Dans une note reçue, Déthié Fall, président du Parti républicain pour le Progrès (PRP) a regretté ce nouveau drame de la route."Suite au rappel à Dieu des braves soldats de l’information que sont Yoro Diallo, Ousmane et Abou Mamadou Sy, je présente mes condoléances les plus attristées au groupe Leral, à la famille des victimes et à toute la presse sénégalaise.Qu’ALLAH dans sa miséricorde infinie les accueille dans le meilleur de ses paradis", réagit le parlementaire et leader du PRP.