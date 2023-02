Détournement à la Banque Atlantique : L’ex chargée de clientèle condamnée

Nd. Kh. I. Bâ, l’ex chargée de clientèle de l’agence Banque Atlantique de Pikine, a été condamnée à 2 ans ferme de prison et à payer 40 millions de dommages et intérêts à la banque. D’après Le Soleil, elle a été reconnue coupable d’avoir puisé dans des comptes dormants de clients de la banque entre avril et septembre 2021.



Elle voulait se lancer dans l’immobilier. N’ayant pas assez de fonds, elle a pompé dans les comptes de plusieurs clients de la banque qui lui réclamait 100 millions de dommages et intérêts.



Devant la chambre correctionnelle de Dakar, Nd. Kh. I. Bâ a contesté avoir bénéficié de la complicité de son mari, E. H. M. Badiane. Ce qui n’a pas empêché la condamnation de ce dernier, qui a écopé de la même peine que son épouse. I. Loum, complice du couple, est parvenu à faire des retraits en se servant de l’identité du défunt père de E. H. M. Badiane.