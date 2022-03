Détournement à la Sonatel : trois nouvelles inculpations

Pape Ciré Sall, Makhtar Diouf et Moubarack Mbodji ont été arrêtés et inculpés dans le cadre de l’enquête sur le détournement de près d’un milliard qui secoue la Sonatel. Les deux premiers ont été déjà placés sous contrôle judiciaire. Le troisième, qui a fait l’objet d’un retour de parquet, sera édifié sur son sort ce mardi.



Dans son édition du jour, Libération, qui revient sur l’affaire, indique que Pape Ciré Sall est soupçonné d'avoir fourni les faux NINEA qui ont servi aux opérations frauduleuses en question. Moubarack Mbodji, lui, aurait produit les faux cachets tandis que Makhtar Diouf serait lié à la plupart des comptes fictifs de clients utilisés.



Pour l’instant, seules Ramatoulaye Sy et Stéphanie Bocandé sont en prison. Ingénieur commercial et agent commercial à l'agence Boulevard de la République de la Sonatel, elles ont été placées sous mandat de dépôt. Les commerçants Saliou Faye et Mohamed Lamine Guèye, poursuivis pour recel, notamment, sont sous contrôle judiciaire.



Tout ce beau monde est impliqué dans l’affaire de détournement d’offres de téléphones haut de gamme destinées aux clients de la Sonatel. Le préjudice causé à la société de téléphonie est estimé à 996 millions 843 mille 962 francs CFA.