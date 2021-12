Détournement de 1,5 milliard : L’IGE débarque à La Poste pour fouiller la gestion de Bibi Baldé

La gestion de La Poste sous le magistère d'Abdoulaye Bibi Baldé sera passée au crible par les redoutables inspecteurs généraux d'État (IGE).



Selon le quotidien L’Observateur qui donne l'information dans sa livraison de ce mardi, une mission de l’IGE va auditer La Poste qui serait en cessation de paiement.



D’après les sources du journal, ladite mission sera la deuxième après une première qui a été menée dernièrement.



Pour rappel, 1,5 milliard de Fcfa a été détourné à Poste Finances et «prêté» à des entrepreneurs, des fournisseurs et des agents de La Poste.



Alex Manga, chef de l’Agence principale, Abdoulaye Faye celui du centre des chèques postaux et le responsable de la grande caisse ont été arrêtés par la Sûreté Urbaine (SU) .



Auteur de la plainte qui a permis de découvrir le pot aux roses et freiner l'hémorragie financière, Saliou Fédior, DG de Poste Finances, a été viré par Abdoulaye Bibi Baldé.