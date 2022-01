Détournement de 5 milliards : Macky Sall vire le directeur du Trésor

Changement à la tête de la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor. Selon Walf Quotidien, Cheikh Tidiane Diop quitte ses fonctions. Il est remplacé par Cheikh Ndiaye, ci-devant coordonnateur du Trésor



Pour rappel, deux inspecteurs du Trésor ont été arrêtés par la Division des investigations criminelles (DIC), pour un détournement estimé à 4,6 milliards Fcfa, suite à une plainte de l’Agent judiciaire de l’État.



Les deux mis en cause, en service dans les régions au moment des faits, sont poursuivis pour détournement de deniers publics, faux et usage de faux mais aussi blanchiment de capitaux.