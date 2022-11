Détournement de 6 milliards à Orabank : l’escroc est le beau-fils d’un haut dignitaire religieux

L’Observateur a levé le lièvre. Le journal du Groupe futurs médias a révélé qu’Orabank est secouée ces derniers jours par une affaire de détournement de 6 milliards de francs CFA. Le quotidien d’information précisera que le principal suspect est un certain M. Ndiaye. Sans donner davantage de détails sur l’identité de ce dernier.



Le Témoin s’est voulu plus précis. Sans divulguer l’identité du mis en cause, ce journal rapporte que M. Ndiaye est le beau-fils d’un haut dignitaire d’une grande confrérie religieuse. Ses largesses envers sa belle-famille en font une personnalité respectée dans la confrérie concernée.



Le Témoin souligne que M. Ndiaye ne serait pas à sa première escroquerie. Il serait coutumier du fait et la famille de son épouse commence à être embarrassée par ses «affaires».



D’après L’Observateur, les 6 milliards en question seraient le total de plusieurs prêts accordés à M. Ndiaye, qui disposait de plusieurs comptes à Orabank. Malheureusement pour la banque, selon le journal, il n’a jamais remboursé ses crédits.



L’affaire a été confiée à la DIC. Des cadres de l’institution financière, soupçonnés de complicité, ont été licenciés à titre conservatoire. Ces derniers devront en plus faire face aux enquêteurs en même temps que certains de leurs collègues qui seraient impliqués à des degrés moindres dans les opérations douteuses.