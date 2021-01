Détournement de fonds: «On offre à Boubacar Sèye une belle occasion de... », (Moïse Sarr)

L’arrestation du président de l’ONG Horizon sans frontières (HSF) a été également au menu, dans le Jury du dimanche de ce 17 janvier, sur Iradio/Itv.







C’est demain lundi 18 janvier que Boubacar Sèye va faire face au procureur de la République. Mais en attendant, le Secrétaire d’État chargé des Sénégalais de l’Extérieur, Moïse Sarr estime que le défenseur des migrants doit répondre de ses accusations de détournement de fonds portées contre l’État du Sénégal. « Nous sommes tous d’accord qu’on garantit dans ce pays la liberté d’expression mais on ne peut pas, parce qu’on est président d’une ONG, proférer des accusations gratuites sur un gouvernement responsable comme celui du Sénégal », a-t-il affirmé. Avant de poursuivre : « J’ai vu et j’ai lu dans la presse qu’il a accusé le gouvernement du Sénégal d’avoir détourné des milliards qui ont été financés par l’Union européenne (UE) pour lutter contre la migration irrégulière. Il a même dit qu’il détient les preuves donc je pense qu’aujourd’hui, on lui offre une belle opportunité de pouvoir sortir toutes ces preuves devant la justice et devant le peuple sénégalais ».





Moïse Sarr a, de ce fait, argué que la liberté d’expression va de pair avec la responsabilité.





Placé en garde-à-vue à la Brigade de la Section de recherches de Colobane, Boubacar Sèye a été interpellé à l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD), hier vendredi.