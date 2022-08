Détournement présumé : le DG de la SICAP, Mamadou Kassé, dans de beaux draps

L’ancien patron de la SN HLM est poursuivi par une déléguée syndicale, qui l’accuse de détournement de deniers publics. Il nie les faits, mais ceux-ci sont accablants.



Le procureur de la République a demandé au Doyen des juges l’ouverture d’une information judiciaire au sujet de la plainte déposée contre l’actuel directeur général de la SICAP, Mamadou Kassé. Les faits qui lui sont reprochés remontent au temps où il était directeur général de la SN HLM.



La plainte a été déposée en mars dernier par Ramatoulaye Sina, déléguée syndicale à la SN HLM. Elle vise les chefs d’association de malfaiteurs et de détournements de deniers publics. En plus de Mamadou Kassé, elle concerne Ousmane Ba, patron de la société Fatkha Immobilière.



Il est reproché à l’actuel DG de la Sicap d’avoir outrepassé la délibération du Conseil d’administration (CA) de la SN HLM lorsqu’il était aux affaires au sujet de la vente de l’immeuble immatriculé TF n°6314/DK, un R+7 sis à la Médina.



Un trou de 105 millions



Lors de sa séance tenue le 2 janvier 2019, la CA de la SN HLM avait autorisé la cession de l’immeuble en question à Fatkha Immobilière moyennant 823 millions 965 mille 651 francs CFA.



Premier problème : le commissaire aux comptes, dans son rapport pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2021, signale une différence de 105 millions entre le prix fixé par le CA et celui réel, soit 717 millions 983 mille. Pire, selon l’accusation, le paiement n’a pas été effectué chez le notaire, comme le voudrait la procédure.



Mais il y a plus grave, d’après la responsable syndicale. Cette dernière indique dans sa plainte que Mamadou Kassé a fait croire que le CA a autorisé la cession de deux terrains mitoyens et objet d’une «fusion de morcellement». Le premier étant celui immatriculé TF n°6314/DK (objet de l’autorisation du CA), le second, TF n°6358/DK.



«L'opération s’est déroulée selon les règles» (Mamadou Kassé)



L’accusatrice de l'ancien DG de la SN HLM mentionne que non seulement le CA n’a jamais autorisé la vente du deuxième immeuble, mais que celui-ci n’est pas mitoyen au premier. Les deux sont certes situés à la Médina, mais à des endroits différents.



Ramatoulaye Sina n'a pas manqué de signaler que le montant de la cession de l’immeuble portant le titre foncier TF n°6358/DK n’est pas apparu dans la comptabilité de l’exercice arrêté au 31 décembre 2021.



Interrogé par Les Echos, Mamadou Kassé dit «attendre d’être saisi» et assure que la cession en question «s’est déroulée normalement». Il martèle : «C’est une opération qui ne souffre d’aucune infraction, d’aucune contestation. C’est une opération qui s’est déroulée selon les règles. Je ne vois pas en quoi viser un délit de détournement.»



La balle est désormais dans le camp du Doyen des juges. Ce dernier, informe le journal, va démarrer l’audition des parties civiles avant d’indiquer la suite à donner à cette affaire.