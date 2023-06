Dette de 3,8 milliards de l'hôpital Le Dantec : Les fournisseurs reviennent à la charge et interpellent le président Sall

Les fournisseurs de l'hôpital Aristide Le Dantec réclament toujours 3,8 milliards de francs CFA à la structure hospitalière qui a fermé ses portes pour sa reconstruction. Ils ont d'ailleurs adressé une lettre ouverte au président de la République, pour lui faire part de la situation.





"Nous sommes créanciers de l'hôpital Aristide Le Dantec pour la somme approximative de trois milliards huit cents millions (3 800 000 000) F CFA. Nos multiples courriers envoyés aux ministères de la Santé et de l'Action sociale, des Finances et du Budget et à la Direction de l'hôpital Aristide Le Dantec n'ont pas suffi pour décanter notre situation. Nous vous remercions, en conséquence, de bien vouloir donner les instructions nécessaires afin que les services compétents réparent cette injustice", lit-on dans la lettre.





Dans la même correspondance, il est écrit que le ministre des Finances et du Budget a dégagé depuis deux mois un montant pour un acompte de la dette.





Ils fustigent, par la même occasion, "l'attitude du ministère de la Santé qui non seulement refuse de les recevoir, mais aussi retarde et bloque l'acompte qui leur est accordé par le ministère des Finances et du Budget. Aujourd'hui, les banques, les fournisseurs, les partenaires nous acculent, nous poursuivent pour engagements non tenus, sans oublier les produits destinés exclusivement à cette structure qui périment dans nos magasins. Nous ne pouvons plus respecter les contrats signés avec les autres structures et nos employés risquent de perdre leur emploi".





Le collectif des fournisseurs rappelle qu'il a toujours été un partenaire du ministère de la Santé et les évènements de la Covid-19 peuvent l'illustrer convenablement, car nous avons beaucoup contribué en nature et en numéraire pour accompagner ce secteur.