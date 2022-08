Dette de 5 milliards auprès de SENELEC : L’AIBD dément et apporte des précisions

« L’administration ne paye pas. Nous avons les foras, les collectivités locales, la DM, AIBD. Vous avez entendu avant-hier le directeur dire qu’ils ont déjà payé leur créance. Ils nous doivent concernant l’AIBD 5 milliards de F CFA. Au moment où ils sont en train de se glorifier pour dire qu’il a réglé avant 2022, nous lui demandons de passer à la caisse », déclarait Alassane Bâ, Secrétaire général du Syndicat Unique et Démocratique des Travailleurs de l’Énergie (SUDTE) sur les ondes de la RFM.



Une sortie que l’Aéroport international Blaise Diagne n’a pas tardé à démentir en qualifiant ces allégations de « tentative de manipulation grossière et scandaleuse ».



« AIBD.SA réfute naturellement toutes ces allégations fausses et malveillantes, qui interviennent comme par hasard, seulement moins de 24 heures après la publication de ses bonnes performances », précise la note de la structure aéroportuaire exploitée par Seneweb.



Le communiqué n’a pas manqué d’apporter quelques précisions sur sa collaboration avec la SENELEC : « AIBD.SA se désole profondément que des syndicalistes de Senelec puissent confondre des dettes d’une société anonyme à capitaux privés majoritairement étrangers, LAS.sa, concessionnaire et exploitant de notre aéroport de Diass avec celles de la société anonyme détenue à 100% par l’État, AIBD.SA, qui est propriétaire et concédant de l’aéroport AIBD et qui n’a à ce jour, aucune dette envers SENELEC. C’est comme si on demandait au bailleur de payer les dettes de son locataire ».