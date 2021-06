Dette de l’Etat, gestion sobre, transparence… : Les travailleurs de La Poste haussent le ton

«Peine et inquiétude» sont les sentiments les mieux partagés au sien du Syndicat national des travailleurs des postes et télécommunications (SNTPT), selon leur secrétaire général Ibrahima Sarr.Ainsi, au cours d’une conférence de presse tenue ce mardi 8 juin à l’immeuble Colis Postaux sis à l’avenue Malick Sy, les membres ont voulu informer l’opinion nationale sur «la situation de plus en plus préoccupante de La Poste».«Le SNTPT n’acceptera jamais d’assister passivement à la mort de La Poste par la faute d’une direction générale irresponsable et d’un Etat complice. Nous nous dresserons en bouclier, comme un seul homme, pour exiger, d’une part, le remboursement de la dette de l’Etat vis-à-vis de La Poste et, d’autre part, le respect des principes d’une gestion sobre, transparente et viable», a déclaré le SG qui a lu le texte liminaire.A en croire les travailleurs, l’entreprise traverse une des phases les plus incertaines de son histoire et qui compromet sérieusement son avenir et celui de plus de 4 300 agents qui y travaillent.De plus, ils soutiennent que malgré les débuts de remboursement, l’Etat doit encore à La Poste plus de 37 milliards, au titre des paiements de bourses de sécurité familiale et plus de 20 milliards sur la rémunération du service public. Ces fonds importants auraient certainement pu permettre de redresser et de relancer l’activité de La Poste, à la condition que la gestion soit aussi bien assainie.«Ce contexte de tension financière aiguë et de baisse drastique du chiffre d’affaires est paradoxalement et curieusement le moment choisi par le directeur général pour augmenter considérablement les charges de l’entreprise par des actes budgétivores inopportuns», accusent-ils.D’après les agents, il s’agit, entre autres, de l’adoption d’un nouvel organigramme avec 42 postes de rang de directeur (plus que la taille du gouvernement) et 7 postes d’assistant du DG au rang de chef de département avec avantages indus en nature et en numéraire, sans compter le nombre important de conseillers techniques, de l’installation d’un cabinet «ministériel» pour caser une clientèle politique, à l’exclusion de tous les postiers, de la démolition/reconstruction inopportune des carreaux du hall de la direction générale pour 22 millions, de la construction de nouveaux bureaux à la direction générale pour un montant global de plus de 100 millions et de l’utilisation des moyens logistiques de La Poste à des fins personnelles et politiques pour ses multiples déplacements dans son fief politique, entravant gravement les besoins d’exploitation et occasionnant des charges indues en indemnités de déplacement (pour sa cour politique) et en carburant ainsi que leur prise en charge dans les réceptifs hôteliers.«Plus qu’un simple outil de travail, La Poste est un patrimoine national, un bien public du peuple sénégalais pour la défense duquel les travailleurs sont prêts à tous les combats. Autant dire que la lutte ne fait que commencer», a averti le syndicat.