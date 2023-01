Deux accidents, 64 morts : l’incroyable explication du Jaraaf Youssou Ndoye

En une semaine le Sénégal a été frappé par deux violents accidents. Le premier, survenu à Sikilo (Kaffrine), a fait 42 morts et 98 blessés. Le second a coûté la vie à 22 personnes et causé des blessures à 24 autres. Il a eu lieu à Sakal (Louga).



Alors que des causes rationnelles (défaillances techniques et divagation d’animal) sont avancées pour expliquer ces drames, le Jaraaf de Ouakam, Youssou Ndoye, indique une autre piste. «Les djinns ont une part de responsabilité dans ces drames routiers», estime le chef coutumier dans les colonnes de Vox Populi.



Youssou Ndoye est formel : «Ces accidents vont perdurer. Cela fait plus d’un mois que je cours derrière les autorités pour que ce problème soit réglé. Il nous faut faire des offrandes pour que cela cesse. Cette situation, nous la vivons depuis le mois de novembre.»



Il martèle : «Dans ce genre de cas un peu louche- c’est comme si ça n’épargnait aucune localité du pays-, le plus approprié c’est de nous donner les moyens de communier avec ces génies protecteurs. J’avais dit aux autorités étatiques de m’appeler avant le 30 décembre, jusqu’à ce jour rien n’a été fait. Peut-être à leur niveau, ils ont fait des choses dans ce sens. Pas plus tard qu’hier (dimanche), je faisais des sacrifices. Mais il en reste d’autres.»