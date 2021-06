Deux frères laveurs de voitures dérobent 4,5 millions découverts dans une voiture

Aliou Baldé et Moussa Baldé, laveurs de voitures, ont subtilisé 4,5 millions qu’ils ont découverts dans la voiture d’Angèle Ndione. Après la plainte de la dame, les deux frères sont arrêtés et placés sous mandat de dépôt à la prison de Rebeuss.



Selon L’AS, Aliou Baldé et Moussa Baldé étaient, hier, devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Aliou Baldé a rejeté les accusations portées à son encontre. Il avait demandé à son frère qui tenait l’enveloppe de ne pas prendre l’argent d’autrui. Pour sa part, Moussa Baldé avoue avoir pris l’argent.



Mais, dit-il, lorsqu’il a voulu partir, son frère a éveillé le soupçon du propriétaire. C’est ainsi qu’il est revenu remettre l’argent à Angèle Ndione. Et de marteler qu’il n’a pas eu le temps de prendre quelque chose. Le juge a condamné à 2 ans de prison dont 3 mois ferme Moussa Baldé, et relaxé Aliou Baldé.