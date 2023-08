Deux morts dans l’attaque du bus Tata : L’autopsie prévue aujourd’hui

L’enquête confiée à la Section de recherches (Sr) de la gendarmerie de Colobane sur l’attaque du bus au cocktail molotov suit son cours. D’après L’Observateur, une autopsie est prévue ce vendredi à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff, ex-Hoggy. Il s'agira d'établir le certificat de genre de mort.



Pour rappel, l’attaque a fait 2 morts et 7 blessés brûlés graves mardi dernier sur la route de Yarakh.



Les deux victimes ont été finalement identifiées. Il s’agit des soeurs Fatima B. Diallo, 21 ans, et Oumou C. Diallo, 7 ans. Leurs parents se sont présentés hier jeudi devant les gendarmes-enquêteurs. Ils devront patienter avant de récupérer les corps de leurs filles.