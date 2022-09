Deux morts sur la VDN : les confessions du chauffeur du «camion fou»

Trois personnes (un homme et une femme) ont été percutées sur la VDN par un camion. Les deux sont mortes sur le coup. La troisième (une autre dame) est grièvement blessée.



Le chauffeur du véhicule est en garde à vue au commissariat central. Il se nomme Fallou Dieng et est âgé de 27 ans. D’après Libération, il a reconnu les faits et décrit les circonstances de l’accident.



Fallou Dieng a déclaré qu’il roulait à vive allure et lorsqu’il a voulu freiner à hauteur du lieu de l’accident, les freins ne répondaient plus. Il ajoute que c’est en essayant de manœuvrer qu’il a percuté ses trois victimes.



Le journal révèle que le mis en cause sera présenté au procureur ce jeudi pour homicides et blessures involontaires, et mise en danger de la vie d’autrui.