DEUX MOULINS OFFERTS AU VILLAGE DE THIATHIORO : DES FEMMES POUSSENT UN OUF DE SOULAGEMENT

C’est une première à Thiathioro. La bourgade de la commune de Nettéboulou vient de réceptionner les moulins à mil et arachide. Ces moulins, un don du marabout Moutar Bâ, vont épargner des femmes de certaines tâches ménagères.





C’est pour cela que malgré la canicule, une foule est venue accueillir les bienfaiteurs sous l’arbre à palabre du village. L’action de portée sociale du donateur Moutar Bâ, fils du terroir a été magnifiée par la responsable des groupements de femmes Fatoumata Sow. C’était en présence du chef de village, Labo Barry et de des habitants de la localité. « Nous remercions Moutar Bâ qui après avoir reçu notre sollicitation a réalisé un rêve de tout un village. Nous le remercions infiniment et nous allons continuer à prier pour lui. Moutar est un natif du village où il est en train de faire beaucoup d’efforts. Nous remercions également son ami et mentor le Ministre du Budget Abdoulaye Daouda Diallo », a déclaré Fatoumata Sow.











Pour la présidente, c’est une nouvelle ère qui s’ouvre pour les femmes du village qui consacrent beaucoup de temps aux tâches ménagères. « La femme en milieu rural assure plusieurs tâches ménagères, donc, si on trouve un moyen de réduire la charge de travail, c’est un soulagement très important », a-t-elle dit.