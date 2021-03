Deux pêcheurs originaires de mbour retrouvés morts

Après les trois pêcheurs de Thiaroye/Mer disparus en mer la semaine dernière au large de Ngor, deux autres pêcheurs, originaires de Mbour, ont été retrouvés morts, hier, au large de Djiffer. Malick Kane, âgé d’une cinquantaine d’années, et son fils, Makane, la quinzaine, étaient partis en mer au moment où un vent fort soufflait.Depuis lors, il n’y avait plus eu aucune nouvelle d’eux et de leur pirogue. Inquiets, les habitants du quartier Golf, dans la commune de Mbour, se sont mobilisés pour aller à leur recherche. Selon Le Témoin, qui donne la triste nouvelle dans sa parution de ce mardi, après deux jours de patrouille en mer, leurs corps sans vie ont été retrouvés.