Deux rapports de l’ITIE seront publiés ce jeudi

Le Comité national de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) annonce la publication, jeudi prochain, de deux rapports. Dans une note remise à cet effet à la presse et reprise par Les Échos, il informe que ces rapports portent sur la fiscalité. Ils vont révéler les «données de paiement, de production et d’exportation déclarées par les régies financières et les entreprises du secteur extractif».