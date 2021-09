Deux redoutables agresseurs arrêtés avec des armes à feu

Les éléments de la Brigade de Recherches du commissariat de police de l'arrondissement de Golf Sud ont interpellé deux redoutables agresseurs en possession d'une machette et d'un pistolet automatique contenant des balles réelles.





Selon Les Échos, à bord d'une moto, errant les rues tout en semant le bordel, ils utilisaient les fameuses armes pour faire peur à leur cible pour ensuite les dépouiller de leurs biens matériels avant de se fondre dans la nature.





Mais, quand les deux malfaiteurs ont débarqué à hauteur de la pharmacie de Golf Sud, ils ont vite été repérés par des éléments de la Brigade de Recherches du commissariat de la localité, qui effectuaient une patrouille de sécurisation dans le secteur à bord de leur véhicule de service.





Ils ont été trahis par la vitesse à laquelle ils couraient pour ne pas rater leur proie qui était devant la pharmacie pour lui arracher son téléphone portable. Face aux cris "au-voleur", le scootériste s'affole, redémarre en trombe et se lance dans une course folle, histoire de sauver sa peau.





Les policiers, qui ont assisté à la scène, engagent alors une course poursuite et les attrapent. Ils tombent un à un avec d'autres portables volés. Mais, le plus terrifiant est la machette et une arme à feu contenant des balles réelles trouvée sur eux lorsque la police procèdait à une fouille corporelle.





Après un examen de l'arme à feu, les agents découvrent qu'il manque deux balles réelles dans le chargeur du pistolet automatique. Des munitions sans doute utilisées dans des tirs de sommation dans le but de tenir en respect les intervenants lors de leurs raids ou pour contraindre les durs à cuire à lâcher prise.