[LE JOOLA, 20 ANS DÉJÀ] Deux rescapés racontent leur combat titanesque contre la mort

Naufrage du bateau le Joola

26 septembre 2002-26 septembre 2022, 20 ans déjà que le bateau le Joola chavirait au large de la Gambie. Cette tragédie qui a ôté la vie à environ 2000 personnes est considérée comme la plus grande catastrophe maritime que le monde n’a jamais connu bien loin devant le tristement célèbre Titanic et ses plus de 1500 morts. Seules 64 personnes ont pu s’en sortir vivant de ce naufrage. Parmi eux, Malang Badji et Léandre Coly. Ils reviennent sur cette lutte pour la survie en haute mer sous une pluie diluvienne qui a duré 2 j

ours.