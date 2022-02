Développement de l'agriculture : ONGs et OP promeuvent l'agriculture biologique en Afrique

Face à l’érosion hydrique qui emporte les couches fertiles et menace les villages, les contraintes liés à l'environnement, à la santé, l'agriculture biologique semble être une alternative pour les agriculteurs.





L'agriculture biologique est une méthode de production agricole qui exclut le recours aux intrants chimiques polluants et nocifs pour l'environnement.





Définie depuis les années 1920, l'agriculture biologique est organisée à l'échelle mondiale depuis 1972; elle offre aux agriculteurs de meilleurs revenus, une meilleure santé au travail, la protection de l'environnement et des produits plus sains.





Le coordonnateur de programme de l'ONG Enda Pronat, El Hadji Faye, déplore le fait que cette forme d'agriculture ne soit pas très bien développée dans nos pays.





Grâce à l’appui des Organisations Non Gouvernementales (ONG) et des Organisations Paysannes (OP), un regain d'intérêt est constaté pour l'agriculture biologique (AB) en Afrique depuis 1990.





Le marché des aliments et autres produits biologiques a augmenté rapidement, atteignant 63 milliards de dollars dans le monde en 2012.





"L'agriculture biologique a fait ses preuves par rapport aux enjeux auxquels nous faisons face à savoir la poussée démographique, les effets des changements climatiques, la dégradation des terres. L'agriculture biologique est non seulement plus productive que l'agriculture conventionnelle, en termes de rendement mais plus bénéfique pour l'environnement et plus durable", a soutenu El Hadji Faye, coordonnateur de programme de l'ONG précitée.





Il ajoute : "Elle fait face à un certain nombre de contraintes. Parmi lesquelles le manque de connaissance, de compétences des producteurs, des acteurs de toute la chaîne de valeur".





Pour combler les lacunes, permettre aux acteurs qui font cette forme d'agriculture de se connaître et réfléchir sur le secteur, des experts et acteurs du Bénin, de la Gambie, du Mali, du Nigéria et du Sénégal sont en conclave régional de planification annuelle 2022 du Pôle de Connaissances en Afrique de l’Ouest (PCAO).





Selon M. Faye l’accès aux connaissances reste un défi majeur pour la plupart des acteurs africains.