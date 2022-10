Développement de la Petite-enfance : Le PIPADHS livre ses chiffres à 18 mois de la fin du projet

Lancé en 2019, le Projet "Investir dans les premières années de la vie pour le développement humain au Sénégal" contribue au développement intégré de la Petite enfance (DIPE). Levier majeur de renforcement du capital humain au Sénégal, le PIPADHS est financé par la Banque mondiale à hauteur de 42 milliards de FCFA. A 1 an et demi de sa clôture, tous les acteurs sont en conclave à Saly pour élaborer un plan de travail budgétaire pour l'année 2023.





Selon le coordonnateur national du PIPADHS, à mi-parcours, les principaux indicateurs traqués dans le cadre de la mise en oeuvre du projet sont en voie d'être atteints, notamment l'apprentissage précoce, la nutrition, la stimulation précoce, l'enregistrement des naissances, la construction des cases des tout-petits, les daaras préscolaires publics...





"Dans tous ces domaines, le projet a fait des avancées significatives; maintenant à 18 mois de la fin du projet, il faut accélérer sa mise en oeuvre pour que tous les indicateurs qui ont été fixés au départ puissent être atteints", a assuré le coordonnateur du PIPADHS.





Concernant l'enregistrement des naissances, M. Fall rassure que le taux visé en 2022 a été largement dépassé.





"Nous sommes actuellement à 76% pour un taux prévu de 52%. Aujourd'hui, les perspectives c'est d'abord au niveau des constructions. Nous avons déjà démarré et bientôt nous allons livrer la construction de 33 cases des tout-petits, 90 classes préparatoires élémentaires et 14 daaras préscolaires publics. Mieux, nous allons engager la deuxième phase des constructions avec 33 autres cases des tout-petits pour compléter les classes préparatoires et finaliser les daaras préscolaires, entre autres", dit-il.





En outre, il informe que les perspectives c'est aussi une enquête pour connaître la situation globale des enfants de ce pays.