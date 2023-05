Développement des écosystèmes nationaux du waqf en Afrique : Huit pays en conclave à Dakar pour valider le programme de coopération régionale

Un atelier régional de partage des connaissances et de validation du programme de coopération régionale pour le développement des écosystèmes nationaux du waqf en Afrique de l’Ouest et du Centre s’est ouvert ce mardi 30 mai 2023, à Dakar (Sénégal). La cérémonie d’ouverture des travaux a été présidée par le ministre des Finances et du Budget, M. Mamadou Moustapha Ba, en présence du Directeur général de la Haute autorité du Waqf (HAW), M. Racine Ba ; du Directeur Hub régional de la BID, M. Abdallah Sow ; du représentant de la BADEA, M. Mohamedou Bouasria, entre autres.





« Partager les connaissances sur le waqf et préparer le lancement d'un programme de coopération régionale »





Organisé par la Haute Autorité du Wagf (HAW) du Sénégal, en partenariat avec la Banque Islamique de Développement (BID) et la Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique (BADEA), cette importante rencontre de deux jours (30 et 31 mai 2023), a regroupé 7 pays africains, à savoir : le Cameroun, la Côte d'ivoire, le Niger, la République de Guinée, la Guinée-Bissau, le Mali et la Gambie. Au cours des travaux, les participants vont partager leurs connaissances sur le waqf et préparer le lancement d'un programme de coopération régionale. Ce, à travers la tenue de 3 panels de haut niveau sur le « Partage d’expériences en matière d’institutionnalisation du waqf : le cas du Sénégal et du Niger » ; la « Mise en place d’un programme intégré des normes et des capacités de gestion et de mobilisation d’investissements au profit des institutions nationales en charge des waqf » et « Les méthodes innovantes pour la gestion du waqf et expériences de la BID Guinée ».





Le premier a été animé par M. Racine Ba, Directeur général de la HAW du Sénégal, et Mme Khadija Diallo, Ministre-conseillère et Directrice générale de la HAW du Niger. Le deuxième a été animé par M. Mansour Feten, consultant au Qatar.





Le panel 3, quant à lui, se tiendra demain (mercredi) et sera animé par les sieurs Saïd Mourabit du Bureau régional de la BID (Maroc) et Sadamoudou Kaba, directeur exécutif adjoint du waqf (BID Guinée).





Plusieurs résultats attendus





Les résultats attendus sont entre autres, la mise à niveau de tous les pays membres de l'initiative sur le programme ; la validation des différentes composantes du programme de coopération. Lequel vise à « étendre le wagf en Afrique Subsaharienne et d'en faire un instrument stratégique de la politique sociale » des Etats bénéficiaires. Cette initiative trouve sa justification dans la capacité des projets waqf à mobiliser des ressources alternatives et philanthropiques en faveur de la lutte contre la pauvreté.





Ainsi, l'organisation de cet atelier à Dakar s'inscrit dans le rôle de Hub régional conféré à la Haute autorité du Waqf (HAW) du Sénégal par la BID et la BADEA.