Développement des PME : Plus de 200 entreprises appuyées par le programme TDE

Le programme Tourisme et développement des entreprises (TDE) mis en œuvre, en partie, par l’agence gouvernementale chargée des PME, a permis d’aider 250 entreprises sénégalaises à exporter des marchandises, d’après le directeur général de cette structure d’exécution publique, Idrissa Diabira, lors d'un atelier à la Chambre de commerce, d'agriculture et d'industrie de Thiès.





«Deux cent cinquante entreprises ont été accompagnées à l’exportation», a affirmé M. Diabira, en marge du lancement d’un programme visant à améliorer la compétitivité de 5 000 PME sénégalaises dans les prochaines années.