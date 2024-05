Développement économique et social : Les artisans des chambres des métiers interpellent le chef de l’État

Le président de la République a reçu le secteur privé pour décliner sa feuille de route et sa volonté manifeste de collaborer avec les acteurs. Mais ce n'est pas encore le cas pour les artisans du Sénégal. Ces derniers lui lancent un appel.















En marge de la rencontre du Réseau des chambres de métiers de l'artisanat (R-CMA/ de la zone UEMOA), le président du Réseau des chambres des métiers de l'artisanat au Sénégal a rappelé que les artisans jouent leur rôle dans le développement social et économique du pays et veulent rencontrer Bassirou Diomaye Faye pour lui faire des propositions.













"Je pense que c’est un oubli parce que vu son programme, il a beaucoup dédié au secteur de l’artisanat. On espère que ce sera corrigé. En tout cas, on est là pour lui tendre la main pour travailler avec lui loyalement, sincèrement pour le développement du Sénégal".













Il faut noter que le secteur de l'artisanat contribue au développement économique, culturel et touristique du pays, même si les statistiques réelles sur l’apport du secteur dans l’économie ne sont pas quantifiées. Il s’agit d’un problème du secteur de l’artisanat. "Tantôt c’est 11 %, tantôt 12 % du PIB. Mais moi, je pense que nous contribuons essentiellement à l’économie du pays », a dit le président du réseau.

















En effet, Issa Dièye estime que la volonté politique est manifestée parce que l’ancien chef de l’État avait instruit à son gouvernement d’accorder 15 % de sa commande aux artisans, mais la réalité a montré que ces derniers ont toutes les difficultés du monde pour accéder au marché de l’État.













"Si vous allez dans les autres pays comme le Burkina Faso, les artisans sont très en avance par rapport aux artisans sénégalais, parce qu’ils ont institué un accord-cadre entre le gouvernement et l’organisation faitière des artisans. Ce qui fait que chaque fois qu’il y a une commande qui est lancée par l’État et que les artisans disposent de réelles capacités pour l’exécution de cette commande, le marché leur est automatiquement attribué".









C'est pourquoi le président du réseau souhaite que ce modèle soit dupliqué au Sénégal entre le gouvernement et l’Union des chambres des métiers qui sert d’interface entre les pouvoirs publics et les chambres des métiers régionales et les organisations professionnelles. Il souligne "qu'au niveau du ministère, il y a une structure qui s’appelle Meublier national et qui est censée accompagner et faciliter les artisans à accéder à la commande publique, mais également à souscrire et à gagner des marchés de l’État, mais n’effectue pas son travail ou ne comprend pas la mission que l’État lui a confiée".









Et de rappeler : "L’objectif de cette instance est de jouer un rôle pour faciliter la commercialisation des produits des artisans dans l’espace UEMOA. Avec le réseau, ce sera facile en étant l’intermédiaire entre les pouvoirs publics et des artisans, vu que chaque président de nos Etats membres a une considération pour les artisans. On espère que Bassirou Diomaye Faye va s’appuyer sur l’artisanat pour développer l’économie nationale."