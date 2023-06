Déversement des eaux usées à la Cité Belle Vue : Les explications et les solutions de l’ONAS

Nous avons constaté qu’il y a un déversement des eaux usées entre l’autoroute et la Cité Belle Vue. Ce déversement provient d’un collecteur A 4.4 qui draine une bonne partie des Maristes. Il longe l’autoroute pour regagner la conduite 1400 qui est connectée à la station d’épuration de Cambérène. Lorsque nous avions fait le circuit à pied, nous avons constaté qu’il y a un blocage entre l’autoroute et la station d’épuration de Cambérène. La conduite est remplie de sable et de détritus.





Pouvez-vous revenir sur le dispositif mis en place par l’ONAS pour réduire les nuisances ?





Nous avons mis en place un premier système de pompage à la Cité Belle Vue. Les eaux s’infiltrent à travers les ouvertures du mur pour inonder ce quartier. C’est ce qui a conduit à déclencher des opérations de pompage. Je peux vous rassurer que les équipes travaillent de manière continue pour soulager les habitants.





Depuis le vendredi 23 juin, nous avons décidé de mettre un deuxième système de pompage à la hauteur de la Bergerie Khadim Rassoul. Nous allons bientôt terminer. Ainsi, une bonne partie des eaux qui se déversent à la Cité Belle Vue sera déviée. Donc, nous allons réduire, de manière significative, les impacts.





Et pour le débouchage de la conduite….





Nos équipes interviennent la nuit pour déboucher la conduite. Le bouchon s’était sur un linéaire d’environ 300 mètres. Ce travail se fait surtout la nuit. La station d’épuration de Cambérène a été dimensionnée pour recueillir environ 20.000 m3/j. Mais elle reçoit 50.000 m3/j. Donc, nos équipes sont obligées d’attendre entre 22 heures et 6 heures pour travailler.