DG Akilee : "Nous avons déployé plus de 5000 compteurs depuis 2018 dans tout le Sénégal"

Le directeur général de la société Akilee veut calmer les ardeurs devant les critiques nées du contrat qui lie sa boîte à la Senelec. Amadou Ly qui était l'invité de Rfm ce dimanche s'est livré à un exercice de transparence. D'emblée, indique-t-il, "Nous avons déployé, depuis 2018, plus de 5000 compteurs dans tout le Sénégal".





Il s'agit, dit-il, de compteurs intelligents fournis par des sociétés étrangères chez qui Akilee s'approvisionne. Ces compteurs "viennent avec un système d'exploitation qui est vendu à Senelec et simplement utilisé par Senelec".





Il précise : "Les 187 milliards dont on parle pour Akilee, ce n'est pas pour acheter des compteurs, c'est pour fournir un système d'exploitation de compteurs intelligents avec tous les services que cela permet de rendre", renchérit Amadou Ly selon qui, "Il n'y a pas que les compteurs, il y a d'autres équipements dedans, du service télécom, les installateurs, entre autres.





En tout, "Nous avons déployé plus de 5000 compteurs depuis 2018 dans tout le Sénégal. Akilee a commencé en 2014 et a une expérience en télé-relève et télégestion de système de comptage. Nous devons consolider cette expérience", rassure l'invité du Grand Jury de Rfm.