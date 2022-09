DGCH: Atelier de restitution, de partage et d’échange avec les acteurs du projet 100 000 logements sur les besoins en compétences.

La Direction générale de la Construction et de l’Habitat (DGCH) et le Fonds de Financement de la Formation professionnelle et technique (3FPT) ont tenu, ce jeudi 08 septembre 2022, un Atelier de restitution, de partage et d’échange avec les acteurs du projet 100 000 logements sur les besoins en compétences.



Dans le contexte du Sénégal où la production du bâtiment est dominée par le secteur informel non professionnalisé, la formation aidera ainsi à produire des bâtiments en plus grand nombre, plus rapidement, à moindre coût et avec une meilleure qualité.

Ainsi les objectifs du projet de formation des acteurs sont de mettre en œuvre un programme national de formation de 16 000 jeunes.