DGID : les agents des Impôts et Domaines vont se faire entendre lundi

Les membres du Syndicat autonome des agents des impôts et domaines (SAID) sont en colère. Et pour l’exprimer, ils ont décidé de marquer une «journée passive» lundi prochain. La mise en berne de leurs activités sera accompagnée du port de brassards rouges.





D’après Bés Bi, qui donne l’information, les agents des Impôts et Domaines entendent aller plus loin : ils prévoient d’aller en grève entre le 13 et le 18 octobre si leur plateforme revendicative n’est pas satisfaite.