Diagne Sy Mbengue sur l’inauguration du stade de Diamniadio : « Cette journée du 22 février 2022 sera aussi un marqueur de… »

Mamadou Diagne Sy Mbengue a salué le geste posé par le chef de l'Etat MAcky Sall qui a donné le nom du nouveau stade de Diamniadio à son prédécesseur Abdoulaye Wade. Dans un document reçu, il apprécie le choix porté sur l'ancien chef de l'Etat dans un contexte marqué par le sacre du Sénégal à la Can. Un texte que nous vous livrons in extenso.





Au nom de la République et pour la Nation, le chef de l'Etat Macky Sall rend hommage à son prédécesseur.





En baptisant le stade du Sénégal du nom de son prédécesseur Abdoulaye Wade, le Président Macky Sall nous rappelle notre statut de République caractérisée par un exercice du Pouvoir par délégation du peuple qui est un et indivisible.





Attaché aux valeurs républicaines, il démontre par le choix d'un opposant à son Pouvoir, pour qui il a moultes raisons historiques de lui en vouloir, qu'il est le Président et serviteur de tous les Sénégalais.





Dans ce contexte de champion d'Afrique et d'union des cœurs et des esprits matérialisée lors de la journée du 07 février 2022 marquant le retour des Lions, cette journée du 22 février 2022 sera aussi un marqueur de notre vouloir mais surtout de notre DEVOIR d'un Vivre ensemble harmonieux et apaisé dans un pays de droit Émergent.





L'émergence ici symbolisée par le standing de l'infrastructure en question: le Stade du Sénégal; le Stade Abdoulaye Wade, répondant aux rigueurs des normes internationales.





Merci au Président Macky Sall qui, par sa décision historique, nous rappelle que notre pays le Sénégal est une République dans laquelle l'Etat exerce son pouvoir tout en respectant les valeurs identitaires de son peuple qui reste une NATION soudée et solidaire.